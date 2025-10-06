Una persona fallecida y al menos siete lesionados es el balance preliminar de una serie de accidentes de tránsito registrados en diferentes carreteras de El Salvador, comenzando con un joven de 26 años que perdió la vida al impactar su motocicleta contra un vehículo en el kilómetro 72 de la Carretera Litoral en Tecoluca, San Vicente.

Simultáneamente, en la ruta Sonsonate-San Salvador un bus de la Ruta 205 chocó contra un árbol por velocidad inadecuada, mientras en Ilopango las autoridades capturaron a Eduardo Jonathan Ibarra de 44 años, quien conducía con 67 grados de alcohol y provocó un accidente con dos lesionadas.

Los servicios de emergencia atendieron múltiples incidentes adicionales en Ciudad Merliot, Zonzonate y la Panamericana, donde conductores perdieron el control de sus vehículos generando daños materiales y lesiones de consideración en una jornada negra para la seguridad vial nacional.