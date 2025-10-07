Al menos una persona fallecida y cuatro más lesionadas es el saldo preliminar de una serie de accidentes de tránsito registrados en diferentes regiones de El Salvador, incidentes atribuidos a las lluvias que han vuelto el pavimento deslizante.

El hecho más grave ocurrió en la Carretera Panamericana a su paso por Chalchuapa, donde un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó herido grave al impactar contra un camión.

Otros dos motociclistas sufrieron lesiones en la Autopista El Litoral, en La Paz, mientras que un tercer conductor de moto fue lesionado en el barrio Modelo de San Salvador, en una jornada donde también se reportaron al menos tres siniestros con solo daños materiales.