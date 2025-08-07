Un motociclista murió tras ser impactado por una rastra en el kilómetro 15/2 de la carretera Panamericana, en el sector de Ilopango, la víctima fue arrastrada varios metros por el cabezal.

Según la Policía Nacional Civil la causa de esta tragedia fue la distracción del conductor, uno de los testigos del siniestro vial explicó como ocurrió el percance.

Los accidentes de tránsito de motociclistas han incrementado más del 20% y durante este año 274 motociclistas han perdido la vida en estos siniestros viales.

Otro percance vial ocurrió en el kilómetro uno de la carretera Troncal del Norte, donde tras una fuga de agua, un poste tuvo un hundimiento, provocando que los cables disminuyeran su altura, por lo que un camión no se percató, arrastrando el tendido eléctrico y de telefonía, derribando los dos postes, y bloqueando el paso por varias horas. En el lugar se encontraban empleados de la administración nacional de acueductos y alcantarillados realizando la reparación de una fuga cuando ocurrió en incidente, pero ninguno resultó lesionado.