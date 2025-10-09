El hecho ocurrió en mayo del 2024, en un centro escolar del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.

Según la investigación fiscal, la víctima se encontraba ordenando insumos en la bodega del centro educativo, cuando el sujeto llegó al lugar, la tomó por la fuerza y la agredió sexualmente.

Tras conocer el hecho, el director del centro escolar presentó el aviso ante las autoridades.

Además de la condena el tribunal de sentencia de San Salvador también ordenó que el condenado pague 1,800 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.