Un fallecido y varios lesionados en accidentes de tránsito

Un motociclista falleció y su acompañante resultó gravemente lesionada tras chocar de frente contra un vehículo. En la calle antigua a Tonacatepeque, en la colonia La Coruña, Soyapango, el hombre sufrió un trauma craneoencefálico severo y, pese a las maniobras de reanimación, perdió la vida.

En la carretera del Puerto de La Libertad hacia San Salvador, a la altura de El Trébol, dos vehículos colisionaron, dejando como saldo a uno de los conductores lesionado.

En el bulevar del Ejército, cerca de la Fuerza Aérea en Ilopango, una mujer sufrió múltiples lesiones al caer de un microbús en marcha cuando intentaba bajar.

La Troncal del Norte también registró tres incidentes dejando a varias personas lesionadas, en el kilómetro 3/2, una motociclista fue impactada por un vehículo particular, terminó chocando contra la barrera separadora, a la altura de las macetas, una pareja volcó al intentar esquivar a un perro y cerca de la refinería, en el kilómetro 9/2, dos jóvenes en motocicleta fueron embestidos por un pickup cuando intentaban cambiar de carril.

En el Paseo General Escalón, cerca de las Fuentes Beethoven, un motociclista fue impactado por un vehículo que habría realizado un giro indebido.

Mientras que, en la 24 avenida norte, en la entrada de La Tiendona, otro motociclista chocó contra un pickup estacionado, los cuerpos de socorro brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los lesionados a centros médicos.