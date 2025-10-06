Un joven de 26 años que se trasladaba en una motocicleta murió tras impactar contra un vehículo en el kilómetro 72 de la carretera litoral, en Santa Cruz Porrillo en Tecoluca, San Vicente.

La policía dijo que investigan cual fue la causa de este siniestro fatal, el conductor del automóvil involucrado se quedó en la escena.

Otro accidente de tránsito se registró en el kilómetro 32 de la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un bus de la ruta 205 chocó contra un árbol según la PNC la causa de este percance habría sido la velocidad inadecuada del conductor. En este hecho solo se reportaron daños materiales.

Mientras que en la en la 50 avenida norte y calle Agua Caliente, un motociclista resultó lesionado luego que un vehículo invadiera su carril y provocara que se estrellara contra la acera.

El joven fue estabilizado en el lugar por Comandos de Salvamento y posteriormente trasladado hacia hospital del seguro general.

Otro siniestro vial ocurrió en el redondel El Platillo en Ciudad Merliot, Santa Tecla, donde el conductor de un vehículo impactó contra un árbol, por lo que sufrió algunas lesiones por lo que fue llevado a un centro médico.

En la carretera Panamericana, a la altura del desvío de Los Mangos, el conductor del vehículo perdió el control, por lo que se salió de la vía, solo se reportaron daños materiales.

Y en la 1ª avenida norte y 5ª calle oriente, en el centro de Sonsonate otro motociclista resultó lesionado, y fue atendido por socorristas de Cruz Verde salvadoreña.