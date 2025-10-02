Otro hombre perdió la vida sobre la carretera Troncal de Norte en el kilómetro 29, según información de las autoridades, esta persona intentaba cruzarse la arteria cuando fue atropellado por un vehículo, golpes que le causaron la muerte de inmediato.

348 personas han fallecido por atropello en lo que va del año, representando el 39.32% del total de decesos en accidentes de tránsito, la mayoría de estos eran adultos en edad productivas, según datos del observatorio nacional de seguridad vial.

Mientras que en la carretera que de Ateos conduce hacia Jayaque, en La Libertad, tres personas que se transportaba en un camión, resultaron lesionadas. El conductor perdió el control del vehículo debido al exceso de velocidad en el que transitaba, impactando con un poste del tendido eléctrico y con el muro de una vivienda de la zona, los lesionados fueron trasladados a centro hospitalarios para su atención debida.

El aumento de los accidentes de tránsito para este año se mantiene en un 9% según cifras oficiales, reportándose un total de 16,103 percances viales, 9,670 personas lesionadas y 885 personas fallecidas.