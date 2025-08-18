Un motociclista perdió la vida tras perder el control e impactar contra los separadores de la vía sobre el kilómetro 7 de la carretera Troncal del Norte en sentido hacia Apopa, el tránsito vehicular en la zona fue restringido mientras se procesaba la escena.

Otro siniestro se reportó sobre la calle modelo en San Jacinto, un hombre y una mujer que se trasladaban en una motocicleta fueron arrollados por un vehículo, cuerpos de socorro los trasladaron a un centro médico.

Mientras que en la carretera a San Marcos en cercanías de la terminal del sur, un motociclista perdió el control e impacto de frente contra un microbús privado, resultando con lesiones, fue trasladado a un centro asistencial.

Y sobre el bulevar del Ejército un vehículo atropello a una mujer, según testigos el responsable circulaba a excesiva velocidad en la zona, ocasionándoles a la víctima múltiples lesiones.

Y mientras una mujer de la tercera edad, intentaba bajarse de un microbús, resultó lesionada tras caer de la unidad, luego que el conductor de este no se percatará y arrancará el vehículo, ocasionándole lesiones, este siniestro se registró sobre la primera calle poniente y 12 avenida sur en San Salvador.

Y una joven que camina a la orilla de la carretera Troncal del Norte, con su bebe en brazos, fue atropellada por un vehículo, según testigos el responsable invadió el carril peatonal ocasionando el siniestro. Ambos fueron auxiliados por personal de socorro, mientras que las autoridades detuvieron al causante del accidente.

Otra persona resultó lesionada mientras conducía su motocicleta sobre el bulevar del Ejército, fue arrollada por un vehiculo, socorristas lo trasladaron a un hospital para recibir la asistencia necesaria.