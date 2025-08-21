Santa Rosa de Lima fue uno de los distritos más afectados en La Unión debido a las intensas lluvias. Algunas calles se transformaron en ríos por la gran cantidad de agua, en la parte baja de la colonia La Ponderosa al menos ocho personas fueron rescatadas por Cruz Roja y Protección Civil municipal.

La inundación fue tal que el agua llegó al nivel de la cintura, lo que dificultó la movilidad de algunos residentes. Los evacuados fueron trasladados a la alcaldía municipal y se les realizó un chequeo preventivo para descartar afectaciones. A las emergencias por inundaciones también se suma la muerte de una persona originaria de Santa Rosa de Lima, que perdió la vida a raíz de una falla cardiorrespiratoria; según dio a conocer Protección Civil.

La capital también sufrió afectaciones por las lluvias. Una de ellas ocurrió sobre la calle Guadalupe en las cercanías del Ministerio de Educación en centro de gobierno, donde una acumulación de agua dificultó el paso en la zona; por lo cual Fovial procedió a evacuar la inundación haciendo uso de una bomba achicadora.

El km 5/2 de la carretera Troncal del Norte también fue intervenido por la alcaldía de San Salvador Centro. Cuadrillas de la comuna desobstruyeron varios tragantes que se encontraban tapados.

En las cercanías del monumento al hermano lejano y la calle antigua a Monserrat, personal de la alcaldía capitalina también llevó a cabo labores de desagüe de varios tragantes. Mientras que, en la 24 avenida norte, la 12 avenida sur y la calle cervantes limpiaron alcantarillas para prevenir inundaciones. Mientras que en la comunidad Tutunichapa 1 varios desechos fueron removidos de alcantarillas, pues obstaculizaban el desagüe del agua lluvia.