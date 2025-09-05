El conductor de un carro particular murió tras chocar contra un furgón en el kilómetro 64/2 de la carretera longitudinal del norte en Chalatenango. La víctima, según versiones de la Policía Nacional Civil, invadió el carril contrario y chocó contra el vehículo pesado.

Socorristas de Cruz Verde atendieron al motorista de la rastra que sufrió crisis nerviosa, y apoyaron en la liberación del cadáver que había quedado atrapado al interior de los escombros del automotor.

Mientras que en el kilómetro 27 de la carretera que de Santa Ana conduce hacia San Salvador, Roberto Miguel Sánchez de 23 años perdió el control de su vehículo, invadió el carril contrario e impactó contra otro carro particular dejando lesionadas a dos personas, entre ellas una menor de 3 años de edad. La Policía Nacional Civil lo detuvo porque manejaba con 112 grados de alcohol.

Otro accidente entre un vehículo y un autobús de la ruta 426-A en San Pedro Perulapán, Cuscatlán, ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular. Socorristas llegaron a la zona para atender a los conductores y otros afectados.

La racha de percances también dejó daños materiales en dos vehículos que se accidentaron en la intersección de la tercera avenida norte y séptima calle oriente en San Salvador. Además, Cruz Verde atendió a un motociclista que se lesionó luego de perder el control y caer sobre la carretera al Puerto de La Libertad. La víctima fue trasladada al hospital San Rafael de Santa Tecla.