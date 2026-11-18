Los vehículos de transporte de carga continúan involucrados en percances viales registrados en diferentes puntos del país. Sobre la avenida El Espino, en Santa Elena, un camión que transportaba arena presentó, según reportes de las autoridades, fallas en el sistema de frenos. El conductor perdió el control de la unidad, que terminó impactando contra el muro de protección de una propiedad privada y derribando un poste del tendido eléctrico. El percance dejó daños materiales, pero no se reportaron personas lesionadas.

Horas más tarde otro hecho, se registró sobre en el desvío de Nuevo Cuscatlán hacia Huizúcar, un furgón terminó en un precipicio, en una curva prolongada, el conductor explicó que buscaba una ruta alterna cuando, se presentó una falla en el sistema de frenos.

Comandos de Salvamento señala que la falta de iluminación en algunos tramos puede aumentar los riesgos para el transporte pesado, hasta el 21 de octubre se habían registrado 1,237 siniestros en los que estuvo involucrado para los vehículos de carga y han dejado a 530 personas lesionadas y 75 fallecidas.

En Zacatecoluca, sobre el kilómetro 57 de la carretera del Litoral, dos motociclistas colisionaron entre sí y uno de ellos resultó con heridas de gravedad.

En Cabañas, una persona murió tras ser atropellada sobre el kilómetro 61 de la carretera hacia Ilobasco, esta víctima se suma a las 1,304 personas que han perdido la vida en percances viales, mientras que son más de 13,000 las que han resultado lesionadas en alrededor de 19,342 siniestros en calles y carreteras.