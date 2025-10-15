Un hombre falleció tras sufrir fatal accidente de tránsito en el kilómetro 22 de la carretera Troncal del Norte en Guazapa, la víctima fue identificado como Luis Alberto Ayala Gutiérrez, quien colisionó contra una rastra que hacía maniobras para incorporarse a la calle principal, el impacto ocasionó deformaciones en el automotor que se conducía Ayala, quien quedó atrapado entre los hierros, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de primeros auxilios, como Cruz Verde salvadoreña y Comandos de Salvamento.

La carretera Troncal del Norte, una de las vías más importantes del país, registra diariamente un flujo superior a 60,000 vehículos, lo que convierte los accidentes de tránsito en hechos frecuentes, muchos de ellos con víctimas mortales. La escasa iluminación en gran parte de la carretera aumenta el riesgo de siniestros. En lo que va de 2025, el transporte de carga se ha visto involucrado en 1,329 accidentes, dejando un saldo de 417 lesionados y 52 fallecidos.