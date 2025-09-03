Un día como hoy en 1838, Frederick Douglass pasó de ser un esclavo a convertirse en una de las voces más influyentes del movimiento abolicionista, lo que transformó para siempre la lucha por la libertad en Estados Unidos.

Aunque sus orígenes fueron de opresión, logró educarse y escribir su propia historia, lo que inspiró a miles a cuestionar un sistema injusto.

Su papel como conferencista y líder, que lo consolidó como figura clave en la defensa de la igualdad, sigue siendo recordado como un ejemplo de valentía y perseverancia.