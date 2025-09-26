Un cuchillo afilado se convierte en la herramienta más valiosa de cualquier cocina, ya que garantiza seguridad y precisión durante la preparación de alimentos.

Contrario a lo que muchos piensan, un cuchillo sin filo resulta más peligroso al requerir mayor fuerza en los cortes, lo que incrementa significativamente el riesgo de accidentes por resbalones.

El afilado regular no solo optimiza el rendimiento culinario, sino que además preserva la integridad de frutas, verduras y carnes durante su manipulación. Esta práctica constante extiende la vida útil de los utensilios, evitando que las hojas se deformen o dañen prematuramente.