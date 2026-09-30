Un 30 de septiembre de 1846 se realizó la primera extracción dental sin dolor con éter sulfúrico en Boston

El 30 de septiembre de 1846, en Boston, Estados Unidos, el odontólogo William Thomas Green Morton utilizó éter sulfúrico para realizar una extracción dental sin dolor a un paciente. Este procedimiento representó un importante avance en el desarrollo de la anestesia.

Antes de la aparición de la anestesia, las intervenciones quirúrgicas eran experiencias extremadamente dolorosas.

Los médicos debían realizar las operaciones con rapidez para reducir el sufrimiento de los pacientes. En octubre de 1846, Morton participó en una demostración pública en el Hospital General de Massachusetts, donde se utilizó éter para facilitar una operación quirúrgica sin dolor.

Con el paso de los años, la anestesia evolucionó gracias a la investigación científica y al desarrollo de nuevos medicamentos y técnicas.