Entre estos, figura un préstamo por 65 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, destinado a la ejecución del programa Surf City fase 2.

Los legisladores también autorizaron al estado salvadoreño otorgar una garantía soberana por más de 17 millones de dólares para el proyecto de suministro e instalación de la cúpula envolvente en la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional del Pacífico.

Asimismo, se aprobó un préstamo de 31.3 millones de dólares del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, para apoyar a agricultores en condición de vulnerabilidad y a mujeres lideresas de hogar afectadas por las condiciones climáticas.

Los dictámenes fueron avalados con 57 votos de los diputados del partido Nuevas Ideas, PCN, PDC, menos de Vamos y Arena.