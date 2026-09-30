UFG entrega reconocimiento a fotoperiodista

Él es Luis Alberto Romero, fotoperiodista salvadoreño de amplia trayectoria en los medios de comunicación nacionales e internacionales, recibió un importante reconocimiento de la Universidad Francisco Gavidia. Romero aún recuerda aquella primera fotografía que realizó.

Durante la entrega de este reconocimiento, compartió parte de su trayectoria con estudiantes, a quienes relató experiencias que se remontan a principios de los años 80, una época que considera fue de las más difíciles para la prensa, debido a la guerra civil que enfrentó El Salvador.

Ha estado presente en momentos significativos de la historia del país, desde la velación de monseñor Óscar Arnulfo Romero hasta los traspasos de mando presidencial de las últimas décadas.

Su pasión por la fotografía le ha permitido dedicarse durante casi cinco décadas al fotoperiodismo.

En la actualidad, aún se dedica a la fotografía. Ya no lo hace para un medio de comunicación, sino de forma institucional para la secretaría de prensa de la presidencia de El Salvador.