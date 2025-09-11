La pandemia afectó el rendimiento académico de los nuevos universitarios, quienes arrastran serias deficiencias en áreas clave como matemáticas y física, según autoridades de la Universidad de El Salvador.

El rector de la institución afirma que este fenómeno, consecuencia directa del COVID-19, impide a muchos alcanzar el porcentaje requerido para ingresar.

Los estudiantes, que enfrentan un proceso de adaptación lleno de estrés y desánimo, reportan que la transición de la educación virtual a la presencial ha complicado la resolución inmediata de sus dudas, lo que impacta directamente en su desempeño.