UES realiza feria de empleo

Con currículum en mano, estudiantes, egresados, graduados y personas en búsqueda de empleo llegaron a la Universidad de El Salvador para conectar directamente con empresas reclutadoras.

La feria de empleo UES 2026 reunió a empresas nacionales e internacionales, del sector público y privado, que presentan diferentes opciones para quienes buscan dar el primer paso en su vida profesional, encontrar un nuevo empleo o cambiar de área, las oportunidades incluyen puestos presenciales y remotos, en distintos sectores y para diferentes perfiles profesionales.

Para las empresas, estos espacios también representan una oportunidad para conocer de primera mano las habilidades y expectativas de los candidatos.

Este espacio esta diseñado para acercar el talento a las empresas y facilitar la inserción laboral y el desarrollo profesionales.