La UEFA realizó en Mónaco el sorteo de la Champions League para la temporada 2025-2026, en el que confirmó la continuidad del formato suizo y anunció que las finales se jugarán a las 18:00 horas de Europa, lo que equivale a las 10:00 u 11:00 de la mañana en El Salvador.

Durante la ceremonia, Zlatan Ibrahimović recibió el galardón del presidente de la UEFA, un reconocimiento que destaca su aporte al fútbol europeo y sus notables campañas en clubes de élite.

Aunque el exdelantero sueco nunca levantó la Champions, su legado deportivo fue resaltado como un ejemplo de disciplina y competitividad.