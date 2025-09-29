Un masivo ataque ruso con cientos de drones y misiles sobre Ucrania causó al menos cuatro fallecidos, incluida una niña de 12 años, y más de 70 heridos.

La defensa ucraniana enfrentó un ataque de doce horas que obligó a Polonia a movilizarse, mientras las autoridades acusaban a Moscú de atacar deliberadamente a la población civil.

Aunque Rusia negó su responsabilidad en los recientes sobrevuelos de drones en la región báltica, la OTAN decidió reforzar su vigilancia y medios de disuasión como respuesta directa a la escalada de hostilidades.