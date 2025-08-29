La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) será sede del Congreso de Futuros, un evento que reunirá a más de 40 expertos internacionales para diseñar estrategias que anticipen los escenarios de El Salvador hacia el 2050.

Este foro se centrará en cuatro pilares fundamentales, tecnologías de la información, manufactura, sector agroindustrial y energías renovables, con el objetivo de mapear los riesgos y oportunidades en el desarrollo económico y social.

Las universidades participantes, que propondrán innovaciones para los retos empresariales, buscan fortalecer una relación más eficiente entre la academia y la industria para transferir conocimiento y enfrentar los quince retos globales identificados.