U2 anuncia nuevo álbum con la última grabación de Dolly Parton

La banda irlandesa U2 anunció su nuevo álbum «El Carnaval de Luz», que saldrá a la venta el 13 de noviembre y cierra con «Torn», la última interpretación vocal grabada por Dolly Parton, quien falleció el 25 de agosto a los 80 años, según el reportaje de entretenimiento.

La canción es un dueto entre Bono y Parton, coescrita por el cantante junto a Johnny McDaid, de Snow Patrol.

Bono relató que la colaboración se originó cuando le propuso a Parton participar en un proyecto de folk irlandés que él se encontraba preparando. Este es el primer álbum de material inédito de U2 en nueve años y su disco número 16.