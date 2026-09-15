Turistas destacan seguridad y calidez de los salvadoreños

Solo en los primeros 8 meses del año, 3.2 millones de turistas internacionales han visitado El Salvador, donde el centro histórico de San Salvador se convirtió en el punto de encuentro para muchos salvadoreños que aprovecharon el Día de Asueto para disfrutar en familia, y también es uno de los lugares preferidos de los turistas extranjeros, quienes visitan la Biblioteca Nacional, la Plaza Barrios, el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.

Muchos turistas vienen por al menos 2 o 3 semanas para conocer las playas y montañas del país. Los visitantes internacionales señalan que la seguridad del país y la calidez de los salvadoreños son puntos que destacan y razones por las que volverían a viajar a El Salvador.

Una turista canadiense destacó que el país está muy limpio, seguro y que la gente es tremendamente amable.