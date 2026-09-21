Turismo multidestino en Centroamérica

Aprovechar al máximo las vacaciones es la meta de cada viajero, por lo que el turismo multidestino permite mejorar la experiencia, recorriendo dos o hasta más países dentro de sus itinerarios, pudiendo conocer diferentes culturas, paisajes, gastronomías o atractivos, y El Salvador podría convertirse en una excelente opción dentro de esta oferta regional.

Centroamérica cuenta con condiciones favorables y privilegiadas para desarrollar este modelo, ya que la cercanía, entre sus siete países, facilita el traslado de un destino a otro, afirman los touroperadores.

Otras empresas turísticas de la región, consideran que el turismo multidestino podría generar un impacto positivo en Centroamérica y dinamizar la economía.

Y es que actualmente, la mayoría de los viajeros internacionales se queda con un solo destino, por lo que potenciar la visita a múltiples países de la región es clave según algunas aerolíneas.

Debido a la amplia oferta turística que ofrece El Salvador, está siendo un punto de llegada para muchos extranjeros, pero incluso podría ser punto de salida para otros destinos sostiene el presidente de Casatur.

Por ello, el turismo multidestino tiene que abordarse y promocionarse de manera conjunta entre los países centroamericanos, como una estrategia de desarrollo regional, aprovechando la conexión entre rutas terrestres, aéreas o marítimas.