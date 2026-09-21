Turismo multidestino en Centroamérica busca que viajeros recorran varios países en una sola ruta 

El turismo multidestino se presenta como una alternativa para que los viajeros recorran dos o más países durante un mismo itinerario. Según los turoperadores, Centroamérica cuenta con condiciones favorables para impulsar este modelo debido a la cercanía entre sus siete países.

El año pasado llegaron a Centroamérica un poco más de 18.3 millones de visitantes internacionales, de los cuales solo el 5 por ciento hizo un viaje a un país diferente al que vino, según datos de una aerolínea.

Empresas turísticas de la región consideran que este modelo podría generar un impacto positivo en Centroamérica y dinamizar la economía. La oferta regional permite descubrir diferentes culturas, paisajes, gastronomías y atractivos turísticos, y aprovechar al máximo las vacaciones.