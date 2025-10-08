El Salvador espera cerrar 2025 con cuatro millones de visitantes tras registrar tres millones de turistas entre enero y la primera semana de octubre, según proyecciones oficiales.

Durante la reciente Semana Morazánica, el ingreso de hondureños aumentó 14% con 48.000 visitantes que permanecieron más tiempo que en años anteriores, con gasto promedio de 150 dólares diarios.

Honduras, Guatemala y Estados Unidos representan 82% del total de turistas, proyectándose 500.000 visitantes hondureños al cierre anual.

El país prepara eventos internacionales como tres torneos de surf en noviembre y la Aviation Day para atraer más vuelos directos, mientras impulsa turismo de bodas y religioso con creciente demanda en Surf City, centros históricos y zonas volcánicas.