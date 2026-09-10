Turismo en Comasagua

Es en la cordillera del Bálsamo, precisamente en Comasagua, La Libertad, en los últimos años se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos, por su cercanía con la capital, el buen clima y sus paisajes.

En la zona recientemente han abierto nuevos establecimientos, que cada vez atraen a más personas, según relatan los habitantes, además, estos negocios contribuyen a generar empleo local.

Visitamos algunos restaurantes para conocer su oferta, por ejemplo, en las carnitas, además de la gastronomía, los clientes pueden disfrutar de aventuras extremas.

Mientras que, en Casa Campo, atienden desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y uno de sus principales atractivos es la vista panorámica.

Comasagua está ubicada a 14 kilómetros de San Salvador y desde hace décadas es un punto de interés para los turistas, principalmente por el peñón, un atractivo que a diario recibe a visitantes nacionales y extranjeros.