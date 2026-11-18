El Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo el sorteo de la quinta posición de las Juntas Receptoras de Voto para el periodo electoral del 28 de febrero de 2027.

Con las propuestas de Gana, PDC, Fraternidad Patriota Salvadoreña y Fuerza Solidaria quedará conformada esa posición.

El proceso avanza en los preparativos de unos comicios que tendrán 8.933 JRB distribuidas en 1.595 centros de votación de los 14 departamentos del país.

Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN tienen las posiciones de derecho propio tras obtener la mayor votación en la última elección legislativa.

Las JRB se integran por presidente, secretario y tres vocales con sus suplentes. Cumplen un papel clave el día de las elecciones de consejos municipales, diputados y mandatarios.

Tendrán la responsabilidad de recibir el voto de los salvadoreños y desarrollar los procedimientos establecidos por la ley.

Asimismo, contribuyen al funcionamiento de cada mesa electoral bajo criterios de legalidad, equidad, imparcialidad y transparencia, con una asignación porcentual equivalente al 20 % de cada cargo para cada instancia proponente.

De acuerdo al TSE, los partidos Democracia Salvadoreña, País y Vamos no presentaron propuestas para integrar las JRB.