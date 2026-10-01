TSE convoca a elecciones 2027

6,534,389 salvadoreños podrán ejercer su voto en las próximas elecciones del 28 de febrero de 2027, de este total, 982,682 se encuentran en el extranjero.

En estos comicios se elegirán a los diputados, alcaldes, presidente y vicepresidente de la República, el tribunal supremo electoral realizó la convocatoria oficial.

Algunos representantes de los partidos políticos que participaran en la contienda electoral asistieron al evento, expresando las expectativas sobre estos comicios.

Para estas las elecciones se habilitarán 92 centros de votación en el exterior, distribuidos en 29 países, principalmente en estados unidos donde se tendrán 53.

Por primera vez, la diáspora tendrá circunscripción electoral, tras la asignación de 6 diputados.

El TSE confirmo que los candidatos a diputados, presidente y vicepresidente de República podrán iniciar el proceso de inscripción. Desde 2027 el periodo presidencial será de 6 años.

En noviembre, el organismo colegiado desarrollará un simulacro de la transmisión de resultados del escrutinio preliminar y en diciembre se realizará un simulacro del escrutinio final.