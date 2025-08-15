El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron este viernes una cumbre en Alaska centrada en buscar una salida a la guerra en Ucrania.

Trump advirtió que no aceptará un resultado insatisfactorio sin un alto al fuego, mientras el embajador ruso en Washington anticipó posibles acuerdos, pero sin «avances significativos».

La reunión, que inicialmente sería privada, incluyó finalmente a asesores de ambos líderes.

Fuera del lugar, manifestantes con banderas ucranianas exigieron a Trump no ceder ante las demandas del Kremlin, en un clima de escepticismo sobre el impacto real del diálogo.