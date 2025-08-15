El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no se alcanzó un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para finalizar la guerra en Ucrania, tras su reunión en una base militar de Alaska.

Aunque el mandatario ruso sugirió un posible entendimiento, Trump adelantó que pronto conversará con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos para explicar los avances.

Este encuentro, el primero desde 2019 en Japón, mantuvo en reserva los detalles específicos, generando expectativas sobre próximos pasos diplomáticos.