El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde la Casa Blanca que existirían supuestos vínculos entre el consumo de Tylenol, las vacunas y el autismo, aunque no presentó nuevas evidencias científicas que respalden su postura.

Durante su declaración, señaló que las mujeres embarazadas no deberían tomar este medicamento, al advertir que podría aumentar los riesgos en sus hijos.

Además, indicó que la FDA comenzará a notificar a los médicos, lo que genera controversia porque la recomendación carece por ahora de aval médico comprobado.