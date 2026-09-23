Trump veta a medios de comunicación y crece la disputa con la prensa en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a protagonizar una disputa con medios de comunicación luego de restringir el acceso de CNN, MS Now y Político a las actividades de la Casa Blanca.

La medida, anunciada el pasado 18 de septiembre, generó reacciones de otras cadenas televisivas y abrió una nueva controversia sobre la cobertura presidencial.

Las principales cadenas, entre ellas ABC News, CBS News, NBC News y Fox News, formaban junto a CNN parte de un sistema mediante el cual se turnaban para grabar las actividades del presidente y compartir las imágenes con otros medios. Sin embargo, cuando CNN no pudo cumplir con su turno debido al veto, las demás cadenas decidieron no reemplazarla y suspendieron temporalmente la cobertura conjunta.