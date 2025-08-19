Trump sostuvo una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y los líderes de la OTAN, la Unión Europea, Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Reino Unido.

Recientemente, Donald Trump dio un plazo de 10 a 12 días al presidente ruso Vladímir Putin, para que demostrara su compromiso de sellar la paz en Ucrania bajo amenaza de imponer castigos económicos a Moscú, así como sanciones secundarias a países que comercien con Rusia, como India o China, que no se han materializado.