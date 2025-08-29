La administración del presidente Donald Trump inició gestiones para repatriar a más de 600 niños guatemaltecos que se encuentran bajo custodia federal tras llegar solos a Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales.

Los menores, que esperaban ser entregados a familiares o tutores dentro del país mientras procesaban sus solicitudes de protección migratoria, podrían ser devueltos a Guatemala mediante mecanismos que incluyen salidas voluntarias, aunque el proceso específico aún no está definido.

Esta medida representa la última acción del gobierno estadounidense centrada en menores migrantes no acompañados, reforzando su política de control migratorio estricto.

Las autoridades guatemaltecas aún no se pronuncian oficialmente sobre el procedimiento.