El presidente Donald Trump firmó una proclama que establece una cuota anual de 100 mil dólares para los solicitantes de la visa H-1B, lo que genera preocupación en el sector tecnológico que depende de talento extranjero.

Esta medida, que se suma a un mayor escrutinio sobre trabajadores especializados, busca reducir la entrada de profesionales en áreas donde se requieren habilidades específicas.

Analistas advierten que, aunque se pretende priorizar a ciudadanos y residentes, el ajuste podría afectar la competitividad de las empresas estadounidenses.