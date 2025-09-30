Los líderes del Partido Republicano y del Demócrata de Estados Unidos no lograron un acuerdo con el presidente Donald Trump, lo que mantiene latente el riesgo de un cierre de gobierno.

Según medios estadounidenses, las divisiones giran principalmente en torno a la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que expira a fin de año y se ha convertido en un punto crítico de la negociación.

Los demócratas reiteraron que no apoyarán el proyecto de financiamiento temporal propuesto por los republicanos, lo que evidencia que las diferencias políticas siguen siendo insalvables.