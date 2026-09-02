Trump estudia poner su nombre al estrecho de Ormuz tras escalada de conflicto con Irán

El presidente Donald Trump afirmó que estudia poner su nombre al estrecho de Ormuz, luego de publicar un mapa que identifica la estratégica vía marítima como nuevo territorio estadounidense, en medio del conflicto con Irán.

La declaración ocurre una semana después de que Trump publicara el mapa y a más de seis meses del inicio del conflicto.

También coincidió con nuevas operaciones militares de EE.UU. para contrarrestar los intentos de agresión de Teherán contra el transporte marítimo en la región.