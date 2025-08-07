El presidente Donald Trump desató este jueves una nueva fase en su guerra comercial global, imponiendo aranceles diferenciados a 50 países basados en balances comerciales. India enfrenta el castigo más severo (50% total por comprar petróleo ruso), seguida de Brasil (50% selectivo) y Siria (41%).

La UE, Japón y Latinoamérica (excepto México/Canadá) pagarán 15%, mientras Nicaragua asume 18%.

Trump justificó las medidas como protección para trabajadores estadounidenses, aunque economistas advierten que 36% de los costos recaerán en consumidores locales según estudios de Brookings Institution.