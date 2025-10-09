Cientos de soldados de la Guardia Nacional comenzaron a desplegarse en el área metropolitana de Chicago como parte de la estrategia del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

El operativo, que incluye 200 efectivos de Texas y 300 de Illinois, se ejecuta a pesar de la oposición de las autoridades locales, quienes han acudido a los tribunales para impugnar su legalidad.

Paralelamente, agentes enmascarados de la Policía Federal de Inmigración (ICE) realizan redadas en esta ciudad demócrata, lo que ha generado protestas diarias frente a los centros de detención.

Durante una de estas manifestaciones, agentes de ICE dispararon gas pimienta contra el reverendo David Black, quien participaba en una vigilia pacífica, hecho que fue captado en video.