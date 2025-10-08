El gobierno de Estados Unidos ha denominado «zonas de guerra» a ciudades lideradas por demócratas como Chicago y Portland, donde enfrentamientos entre fuerzas federales y manifestantes han dejado heridos y arrestados.

El presidente Donald Trump afirma que no permitirá interrupciones en los operativos migratorios, los cuales han generado una férrea oposición comunitaria.

Mientras la Guardia Nacional se despliega en estas ciudades, los activistas proinmigrantes denuncian que las tácticas empleadas, las cuales incluyen un polémico video de ICE, siembran el terror en la población.