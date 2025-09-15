El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el ejército norteamericano atacó una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, lo que dejó tres personas muertas a bordo.

El hecho, que ocurrió en aguas internacionales, fue calificado por Trump como una acción contra “narcoterroristas confirmados”.

Esta operación se suma a otra realizada hace dos semanas, cuando una lancha rápida procedente de Venezuela fue interceptada y 11 personas perdieron la vida, lo que refleja la continuidad de la estrategia antidrogas.