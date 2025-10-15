El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país ejecutó un ciberataque letal contra una embarcación en el Caribe, resultando en la muerte de seis presuntos narcoterroristas.

La operación, realizada en el área de responsabilidad del Comando Sur frente a las costas de Venezuela, tuvo como objetivo un buque afiliado a una presunta organización terrorista designada.

Según la inteligencia estadounidense, que vigilaba la ruta conocida del barco, la embarcación se dedicaba al tráfico de narcóticos para redes ilícitas.