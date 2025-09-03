El presidente Donald Trump anunció la muerte de once presuntos narcotraficantes tras un operativo militar de Estados Unidos en el Caribe.

Las fuerzas estadounidenses hundieron una embarcación que, según Trump, transportaba un cargamento de drogas proveniente de Venezuela.

Esta acción, que se produce en un contexto de máxima tensión, escala la estrategia de Washington contra el narcotráfico regional después de que desplegara buques de guerra y acusara formalmente al régimen de Nicolás Maduro de narcoterrorismo.