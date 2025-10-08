El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para el intercambio de rehenes por prisioneros, como parte de la primera fase de un plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza.

Según el mandatario, el pacto contempla que en las próximas 72 horas Hamás libere a 20 rehenes y que las tropas israelíes se retiren hacia una línea de corte.

El acuerdo, que será firmado este jueves en Egipto, fue descrito por Trump como un paso “hacia una paz sólida y verdadera” en Medio Oriente.