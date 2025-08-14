Donald Trump amenazó con «severas consecuencias» para Vladimir Putin si Rusia no detiene la guerra en Ucrania, en vísperas de la cumbre que ambos mantendrán este viernes en Alaska.

El mandatario estadounidense admitió que sus conversaciones telefónicas previas no lograron convencer al líder ruso, quien sigue atacando a la población civil.

La reunión en Alaska será la última oportunidad para evitar una escalada, según fuentes de la Casa Blanca. Mientras, Ucrania reporta más de 500 civiles muertos en la última semana, lo que aumenta la presión internacional sobre Moscú.