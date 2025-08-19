Los rumores de una posible relación entre la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se intensifican tras ser vistos juntos en varios eventos.

La cantante argentina incluso usó la camiseta del futbolista en un partido reciente, alimentando las especulaciones.

Trueno, su ex, añadió leña al fuego al decir en un concierto, mencionando en una de sus rimas a Lamine Yamal, lo que muchos interpretan como una indirecta.

Foto: Trueno / Nicki Nicole / Lamine Yamal Instagram