El Tribunal Supremo Electoral prepara la instalación de quioscos inteligentes en diferentes puntos de El Salvador para las elecciones de 2027. La herramienta permitirá a los ciudadanos consultar la modalidad de voto y su centro de votación.

Los salvadoreños podrán verificar si residen en el extranjero y cuál es la modalidad que les corresponde, así como sus datos en el registro electoral.

Algunos ciudadanos señalaron que la consulta es importante porque muchas personas desconocen los cambios de centros de votación. Otros expresaron que la herramienta facilitará el acceso a la información para quienes tienen dificultades para consultar.

Mientras se habilita el portal, algunos salvadoreños ya se muestran entusiasmados por participar en los próximos comicios.