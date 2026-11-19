El Tribunal Supremo Electoral fijó el calendario electoral rumbo a los comicios del veintiocho de febrero. El padrón electoral entra en su fase de cierre y el voto por internet inicia el treinta de enero.

El diecinueve de noviembre vence el plazo para presentar solicitudes de inscripción a presidencia, diputaciones y consejos.

El TSE tiene hasta el veinticuatro de noviembre para resolver las solicitudes de los partidos. Las agrupaciones podrán subsanar errores y presentar nuevas solicitudes hasta el siete de diciembre.

El padrón electoral suspende la inscripción de nuevos votantes el veintinueve de noviembre. Entre el cuatro y el veintiséis de diciembre, la ciudadanía podrá consultar sus registros y solicitar correcciones dentro y fuera del país.

El voto remoto por internet funcionará desde el treinta de enero y hasta el veintiocho de febrero para los salvadoreños en el exterior. Los resultados preliminares se divulgarán entre el veintiocho de febrero y el primero de marzo.